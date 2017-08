Farmácia é assaltado por dupla de motoqueiros na capital

Dupla de assaltantes em uma motocicleta praticou um roubo a uma farmácia na Avenida Marcelino Pires, próximo à Praça do Cinquentenário.

Luciano Simas de Alencar, 32 anos, balconista da farmácia relatou que aos policiais que um homem chegou ao balcão já anunciando o assalto e que não era para ninguém reagir. O comparsa o aguardava na moto.

O balconista Luciano entregou ao ladrão um celular e o dinheiro do caixa. Na sequência o ladrão obrigou o balconista e um outra funcionária da farmácia a entrarem no depósito.

Informações preliminares do balconista é que uma pessoa que transitava na frente da farmácia no momento do assalto teria anotado a placa da motocicleta.

O balconista Luciano ainda afirmou que as câmeras de segurança não estão funcionando e por isso não gravaram as imagens do assalto. Contudo as imagens podem estar no HD que posteriormente serão periciado.

