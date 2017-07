Farmácias de Campo Grande são autuadas com produtos vencidos

O Superintendência do Procon-MS fiscalizou oito farmácias no Centro de Campo Grande nos dias 29 e 30 de junho e autuou sete por várias irregularidades, entre elas venda de medicamentos vencidos.

O Procon e o CRF/MS e o Decon também constataram a prática de divergência de preços, entre o valor exposto na prateleira e o registrado no caixa e por expor produtos sem preço ou sem informação clara e adequada.

No total, foram descartados 41 itens vencidos, entre medicamentos anti-inflamatórios, pomadas, analgésicos, suplementos, alimentos para nutrição de crianças e outros produtos, como refrigerantes, sorvete e salgadinhos de milho.

O Procon esclareceu que quando são localizados produtos vencidos, os fornecedores realizam o descarte na presença dos fiscais. Em apenas um estabelecimento não foi encontrado nenhuma irregularidade.

Em dois locais foram verificadas diferenças entre os preços dos produtos expostos nas prateleiras os registrados nos caixas em torno de 10% do total dos itens coletados na amostragem.Em algumas gôndolas foi verificada ausência de etiquetas de preços. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), deve ser assegurado ao consumidor o direito de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos.

De acordo com o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, as fiscalizações nesses estabelecimentos terão continuidade nos bairros da capital e também no interior do estado.

