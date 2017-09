De acordo com o Dourados News uma fatalidade aconteceu em Três Lagoas/MS os gêmeos de dois anos morreram afogados. Os gêmeos são filhos do ex-assessor jurídico da prefeitura do município Clayton Mendes de Morais.

Ainda de acordo com o Dourados News os pais residem no Bairro Jardim dos Ipês. As crianças teriam conseguido passar pela por uma cerca de proteção e caiu na água.

A própria família socorreu as crianças e levaram até o Hospital Auxiliadora mas infelizmente não resistiram.

