Fátima Bernardes e William Bonner tem o filho envolvido em acidente na rodovia do RJ

Vinícius Bonemer, 19, filho de Fátima Bernardes e William Bonner, sofreu acidente na manhã de terça-feira (4) enquanto viajava pela rodovia Amaral Peixoto, no Rio de Janeiro, entre Búzios e Cabo Frio, na Região do Lagos. Contudo Vinícius, passa bem.

De acordo as noticias veiculadas na mídia, o automóvel em que se encontrava Vinicius envolveu-se em um acidente com um caminhão e um ônibus. Vinicius estava no banco do carona, acompanhado de dois amigos quanto retornava para casa depois do Réveillon em Búzios

Após o grave acidente, todos foram levados para a Unidade de Pronto-Atendimento de Tamoios, onde receberam os primeiros socorros, e posteriormente foram removidos para o Hospital particular Santa Izabel, localizado no centro de Cabo Frio.

Devido ao acidente, Fátima Bernardes não apresentou o ‘Encontro’, sendo substituída por Ana Furtado, e William não apresentou o Jornal Nacional, sendo substituído por Chico Pinheiro. Ambos viajaram para Cabo Frio para ficar perto do filho.

A Rede Globo não confirmou se Fátima Bernardes, mãe de Vinícius, vai apresentar o Encontro de quarta-feira (4). Os fãs da jornalista deixaram mensagens de apoio aos familiares por meio das redes sociais.

