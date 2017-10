Fazendeiro em estado de surto coloca fogo na sede da fazenda

O Padre da cidade de Juti/MS sabendo que a situação entre o casal que mora em uma fazenda não era boa se dirigiu até o local. No meio do caminho foi surpreendido pela esposa do homem de 38 anos com seus filhos relatando que havia sido acredita e que o seu marido havia afirmado que mataria uma pessoa até as 15:00 hs. O fato aconteceu na quarta-feira (4).

Diante da gravidade o padre acionou a polícia que ao chegar na fazenda constatou que o homem havia colocado fogo em uma moto e um trator. E havia derrubado uma parte da casa da sede da fazenda que estava em chama. Com a gravidade da situação foi solicitado reforço policial de Naviraí.

O fazendeiro ficou todo o tempo portando um fação o que impedia de se aproximarem. Num dado momento o homem soltou o fação sendo então dominado.

O padre que havia deixado a esposa em local segura voltou a fazenda, para conversar com o fazendeiro e acalma-lo. Mas ao entrar na casa escorregou sofrendo um fatura exposta na perna. Pedindo socorro um soldado vendo que a casa estava em chama entrou e socorreu o padre colocando nos braços. O vigário teve parte do corpo queimado.

O fazendeiro responderá pela Lei da Maria da Penha, por agressão a esposa e por ter incendiado a fazenda colocando a vida de terceiros em risco.

