Federação convoca sindicatos para cobrar do Governo de Azambuja reajuste de 2017 para servidores

Pelo terceiro ano consecutivo sem computar um reajuste salarial, contando somente com o abono concedido em 2016, a Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul (Feserp-MS) vai reunir na próxima segunda-feira (12 de junho), diretores e representantes de sindicatos estaduais para uma reunião que visa debater ações conjuntas para reivindicação para correção do salário dos servidores para este ano de 2017.

De acordo com o presidente da entidade, José Ferreira, o governador Reinaldo Azambuja tem concedido apenas abono de R$ 200,00, substituindo o reajuste dos servidores de forma precária. “Para este ano não temos vantagem alguma, ficou a mesma coisa. Por isso vamos continuar cobrando a negociação da nossa pauta de reivindicações e reposições com o Governo”, detalha.

Apesar da posição e alegações do Governo em manter somente o abono e conceder reajuste zero para os servidores estaduais o presidente da Federação disse que a categoria vai, sim, continuar a reivindicação do aumento. “Temos uma crise econômica no país que tem origem em uma crise muito maior que é política. O servidor não é culpado, não pode ser penalizado assim e não podemos pagar esta conta desta forma”, enfatiza José Ferreira.

O presidente ainda ressalta que a forma como a negociação vai acontecer entre as partes será definida na reunião. “Isso será feito após as tratativas com os sindicatos estaduais e nossa posição será apresentada ao Executivo Estadual de forma coletiva, através da Feserp, ou por meio de cada entidade sindical, mas com a mesma intenção: de conseguir uma reposição salarial para os servidores”, finaliza o presidente da Feserp, José Ferreira.

A reunião está marcada para o dia 12 de junho, às 13h30 na sede da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul.