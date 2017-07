Felipe Massa quer continuar na Fórmula 1 em 2018

Correndo sua 15ª temporada na Fórmula 1, Felipe Massa declarou que, se tiver oportunidade, continuará na modalidade na temporada 2018. Atualmente ocupando a nona colocação no ranking geral da competição, o piloto da Willians disse que está curtindo a competição, particularmente devido à geração de carros de 2017. “Se a diretoria achar que é o correto para mim, eu fico”, disse o paulista em entrevista à Motorsport.

O brasileiro também ressaltou não se sentir pressionado e afirmou estar aproveitando a disputa. “Eu fiz o mesmo no ano passado, mas talvez as coisas tenham mudado para melhor. O modo como eu estou me sinto e como estou trabalhando está sendo bem tranquilo”, disse. “Eu com certeza posso fazer um bom trabalho. Eu sinto que as coisas estão indo bem. Eu gosto do carro, e ele se aproxima muito mais do meu estilo de direção”, defendeu Massa.

O representante da Williams anunciou, em setembro de 2016, sua aposentadoria, mas mudou de ideia em janeiro deste ano, quando foi chamado de volta pela equipe. Aos 36 anos, ele parece não querer parar na próxima temporada.

Massa disse não estabelecer uma data limite para sua decisão e afirmou não fazer ideia do que está por vir. “Eu estou curtindo corrida a corrida, vamos ver o que acontece”, concluiu.

