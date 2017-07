FETEMS se reúne com Governo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira(7), às 11horas, uma Comissão da FETEMS se reuniu com o secretário de administração Carlos Alberto Assis para tratar do reajuste salarial da categoria. O encontro foi na SAD (Secretaria de Administração), no Parque dos Poderes.

A reunião aconteceu após o Governo do Estado, acenar com 2,94% de reajuste linear para os servidores públicos. A proposta foi divulgada no dia 3/06.

A Federação decidiu em Assembleia Geral no dia 30 de junho, não reiniciar as aulas no segundo semestre caso o Governo Estadual mantenha a política de arrocho salarial.

A decisão foi tomada por representantes dos 73 SIMTEDs(Sindicatos Municipais dos Trabalhadores em Educação) e aconteceu após seis meses de diálogo entre a Federação e o Governo Estadual.

O impasse ocorre porque a administração estadual não cumpriu o pagamento do reajuste do Piso Salarial Nacional do mês de janeiro, de 7,64%, garantido pela Lei Federal, 11.738, de 16 de julho de 2008 e pela lei complementar estadual nº 200, de 13 de julho de 2015, e também não incorporou, até o momento, os R$ 200 dos administrativos em educação.

A FETEMS dialoga com o governo desde janeiro deste ano para encontrar uma fórmula e definir o pagamento do reajuste salarial. Porém não houve avanço. Após inicialmente acenar por um índice zero, o governo recuou devido às mobilizações de diversas categorias de servidores públicos.

“Vamos para a reunião convictos em defender a Lei do Piso Salarial para os professores, a Legislação Estadual que integraliza o Piso por 20 horas, a incorporação do abono e reajuste para os administrativos. Essa é nossa pauta e vamos defende-la pois se trata de uma deliberação da categoria”, pontuou o presidente da FETEMS, professor Jaime Teixeira.

