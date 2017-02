A Caixa Econômica Federal informou que quem perder o prazo para sacar as contas inativas do FGTS não poderá sacar.

É que as regras para os saques de dinheiro de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) restringem as retiradas até o dia 31 de julho e que as pessoas que não conseguirem fazer as retiradas até o prazo limite não conseguirão fazer o saque em outra data, dize a Caixa.

Agências da Caixa abrem mais cedo para atender quem tem dúvidas.

