FHC nega ‘acordão’ com Temer e Lula para salvar partidos

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente rejeitou ontem (16/04) estar participando de articulações com o também ex-presidente Lula e com Michel Temer para a sobrevivência política do seu PSDB, do PT e do PMDB em meio ao tsunami provocado pelas denúncias dos delatores da Odebrecht.

O ex-presidente usou sua conta no Facebook para se pronunciar: “Não participei e não participo de qualquer articulação para estancar ou amortecer os efeitos das investigações da Operação Lava Jato. Qualquer informação ou insinuação em contrário é mentirosa.”

