FICA DICA CG – Jovem empresária da Capital transforma hobby em negócio de sucesso

O perfil do Instagram ‘Fica Dica CG’ conquistou o público de Campo Grande e hoje é a principal vitrine de negócios do Estado.

Na época nem se pensava no Instagram como ferramenta de divulgação para microempresários ou grandes empresas que, em especial, apresentam alguma novidade. A rede social costumava ser usada mais como microblog pessoal, onde as pessoas publicavam imagens do cotidiano e as famosas “selfies”.

Sem se dar conta do potencial empreendedor do Instagram, Mayara Gaspar não fez diferente. Há cinco anos, quando iniciou o perfil Fica Dica, no Instagram, a página era uma brincadeira entre amigos, uma forma de marcar e indicar bons locais em Campo Grande. O que ela não esperava é que, em menos de seis meses, o hobby pudesse virar uma importante ferramenta de sucesso e referencia em todo o estado.

DICA EM DICA

De dica em dica, a página do Instagram ‘Fica Dica CG’, criada ainda em 2012, é hoje o segundo maior portal de conteúdo de Mato Grosso do Sul, perdendo somente para o site de notícia Campo Grande News.

Com quase 100 mil usuários seguidores, a página se tornou uma das principais vitrines de negócios do estado. Academias, restaurantes, eventos culturais, pacotes de viagem, salões de cabelos, profissionais liberais, não faltam opções na rede de divulgação do Fica Dica CG. Quem não esperava por tudo isso é a própria Mayara, que não esconde a surpresa por ver seu projeto pessoal em um patamar empreendedor já bastante avançado.

OPINIÕES

“Quando comecei eu tinha um objetivo simples: dar dicas de utilidades, mostrando coisas mais acessíveis para o público de Campo Grande. Eram promoções, novidades e todo tipo de oportunidade interessante. O que não imaginava é que a página pudesse ser o maior portal de dicas de Mato Grosso do Sul. Hoje ajudamos milhares de negócios a obterem bons resultados”, comentou Mayara.

Para o maquiador Kennedy Hoffman, se não fosse o Instagram, não teria como tocar seu negócio.

Empresário do ramo da beleza em Campo Grande, ele buscou no Instagram uma alternativa para dar aquele “empurrão” na divulgação do seu trabalho. Ele ainda destaca que devido à relevância das redes sociais para o seu negócio, era fundamental encontrar um canal que pudesse trabalhar com as imagens e campanhas desenvolvidas no salão. “Imagens são tudo para o mundo da beleza. Uma foto com aquela maquiagem belíssima, atrai novos clientes, e esses espaços de compartilhamentos, como o Fica Dica com 100.000 seguidores, potencializam minhas oportunidades, pois são canais de comunicação mais dinâmicos.

Hoje Kennedy é referencia em maquiagem, e reconhecido pelo mundo.

A micropigmentadora, Deise Girardi, assim como Kennedy, apostou na divulgação pelo Instagram. Deise comenta que, além do alcance, o investimento na ferramenta é bem mais barata do que a mídia tradicional (TV, Rádio). “O custo-benefício de se investir em um perfil do Instagram como o Fica Dica CG é muito para um profissional liberal. O gasto é muito menor do que se eu investisse em TV, por exemplo. E o impacto nem se compara, vez que as pessoas estão conectadas 24 horas por dia, consumindo informação. Sempre que investi no Instagram tive retorno ótimo retorno”, comenta Deise.

SUCESSO

O sucesso de Kennedy e Deise, acaba sendo também um sucesso para a jovem empreendedora Mayara, que coleciona muitas histórias positivas. “O lado mais gratificante do Fica Dica é poder acompanhar o crescimento de muitos negócios. Por serem ferramentas com um alcance muito grande, as redes sociais – e isso inclui o Instagram- acabam dando um retorno muito bom aos produtos que são oferecidos pelas microempresas. E nesses anos todos, vi muitos casos de sucesso passarem pelo portal”, afirma Mayara.

REDES SOCIAIS

A empresária não perde o costume e dá uma dica valiosa para quem deseja divulgar nas redes sociais. “Não deixe de se atualizar, sempre inovar, e principalmente, sempre escutar os seus clientes seja com comentários positivos ou negativos. A divulgação é uma etapa do processo para quem aposta nas redes sociais. É fundamental entender a nova dinâmica imposta por essas plataformas. Diferente da mídia convencional, elas cobram do empresário uma atitude mais engajada quando o assunto é conquistar clientes”.

TRABALHO/CRIATIVIDADE

Mayara revela seu lema para tamanho sucesso. “Deus abençoa o que é feito com AMOR e sem MALDADE, é a lei do retorno. Proporcionamos um trabalho sério, contribuindo com nossa cidade amada, sem nunca enganar ninguém, sem precisar comprar seguidas, curtidas !”.

AVANÇOS

Neste ano o Fica Dica CG dará mais um passo na busca por inovação. O portal vai lançar um aplicativo para celular.

A nova versão do Fica Dica CG trará mais novidades para os usuários, além de facilitar a interação com as dicas locais, eventos e promoção, tornando os passeios pela cidade mais agradáveis.

O aplicativo será lançado em maio.

O endereço de acesso do perfil Fica Dica CG é https://www.instagram.com/ficadicacg ou @ficadicacg. O telefone para contato é (67) 99223-4098

