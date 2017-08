Filho de empresário sequestrado na fronteira é libertado

O garoto Pedro Pedro Urbieta de Souza, de 12 anos, que foi sequestrado na manhã de ontem (17) em Ponta Porã, foi libertado há pouco pelos sequestradores depois que a família pagou parte do resgate exigido pelos criminosos.

De acordo com o site MS em Foco os sequestradores deixaram o menino nas proximidades do batalhão da Policia Nacional na cidade de Pedro Juan Caballero. Alguns familiares foram ao encontro do menino para busca-lo. O garoto não apresentava ferimentos e foi levado para cassa e recebido com festa por dezenas de pessoas que aguardavam o desfecho do sequestro.

O SEQUESTRO

Uma criança menor de 12 anos identificada por Pedro Urbieta de Souza foi sequestrado em Ponta Porã, Brasil, que faz fronteira com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. O Sequestro ocorreu por volta das 6h30.

De acordo com informações preliminares, o filho mais novo de um comerciante proprietário de um material de construção locais em Pedro Juan Caballero chamado Itapopó Home Center, foram interceptados por dois homens encapuzados baixo num veículo Gol com placa brasileira.

De acordo com Testemunhas informaram que o menino estava indo para a escola a bordo de um carro conduzido por um motorista de sua família. Os sequestradores então bloquearam seu caminho e apontaram armas e na sequência levaram o menino sequestrado.

A polícia brasileira está coordenando ações com os seus Policiais de Pedro Juan Caballero, a fim de esclarecer este lamentável incidente ocorrido esta manhã (17).

Contudo os sequestradores entraram em contado e pediram a quantia de R$ 1 milhão para o resgaste. O contato foi feito com a família da vítima. O pai do garoto é o empresário conhecido tanto em Ponta Porã como em Pedro Juan Caballero, Alexandre Reichardt de Souza.

