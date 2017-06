Filho de ex-deputado é ferido com arma de policial na Capital

Os irmos do comerciante Luiz Paulo Costa Gaeta, 56, filho do ex-deputado Cecílio Jesus Gaeta ficaram feridos durante uma festa promovida em sua residência, em Campo Grande no sábado (27) à noite.

Contudo há uma desconfiança que a cena do episódio tenha sido adulterada, quando o BO na Polícia Civil foi registrado. O fato foi protocolado pela dona da arma do disparo, uma policial militar, cujo marido também ficou ferido na mão.

Permanece internado o Gaeta e de acordo com seus irmãos o estado é crítico. Os irmãos de Luiz Gaeta, Pedro e Inês, acham que a versão narrada à polícia nada tem a ver com o que de fato teria ocorrido durante a festa.

O BO registrado pela Policia Militar, ela e o marido funcionário público se dirigiram a casa de Luiz Gaeta, no sábado (27), por volta das 21h30, no Bairro Novos Estados.

No relato Ela disse que deixou a arma dentro do carro. Contudo três horas depois, Luiz Gaeta e o marido do policial saíram da casa e se dirigiram até o carro onde havia deixado a arma. Logo, a PM soube do disparo do tiro. Indo lá, ela garante ter visto os dois lesionados.

O esposo da policial teria pegado a arma para mostrar a Luiz Gaeta, mas nesse momento de acordo com a policial a arma teria disparado ‘acidentalmente’. Em decorrência do disparo o projetil teria atingido a mão do marido, ricocheteando e atingindo Luiz na barriga.

Os dois foram socorridos por familiares e levados a Unidade de Pronto Atendimento no conjunto Nova Bahia. E em seguida transferidos a Santa Casa.

Depois de quatro horas o policial registrou o BO, na Depac.

Versão esta dada pela policial ao delegado Enilton Pires Zala.

