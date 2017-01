Filho de Fátima Bernardes e William Bonner sofre acidente de carro

Vinícius Bonemer, filho dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, sofreu um acidente de carro na na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), entre Búzios e Cabo Frio, quando voltava para casa do Réveillon em Búzios, na terça-feira (3), às 8h da manhã. O carro em que ele estava se chocou com um caminhão e ônibus. O jornal Folha dos Lagos registrou a foto do carro logo após o acidente.

O jovem estava acompanhado de dois amigos, entre eles Giuliano Castro, que foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento de Tamoios, distrito de Cabo Frio. Em estado grave, Giuliano foi removido para o Hospital particular Santa Izabel, no centro de Cabo Frio.

Segundo a CGCom, assessoria de comunicação da Rede Globo, o filho da apresentadora “passa bem”, apesar do acidente ter sido grave. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura de Cabo Frio, o acidente ocorreu no KM 125, próximo ao Trevo de Búzios. Vinícius Bonemer não deu entrada em nenhuma unidade de saúde municipal e passa bem.

Os jornalistas, que anunciaram o fim do casamento de 26 anos em agosto, são pais de trigêmeos. Além de Vínicius, eles têm as meninas Laura e Beatriz.

Fonte: Correio do Estado

Comentários