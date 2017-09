Filhos e enteados de Romero Jucá são alvo de operação da PF

Romero Jucá (PMDB-RR), senador é o novo alvo da PF na manhã de hoje (28). A PF deflagrou uma operação que cumpri mandados de busca e apreensão, condução coercitiva contra os filhos e enteados do Senador.

A PF informou que durante as investigações foi identificado um desvio de R$ 32 milhões dos cofres públicos por meio de um superfaturamento na compra da Fazenda Recreio, propriedade localizada em Boa Vista/RR e também na construção do empreendimento Vila Jardim, projeto financiado com recursos do programa Minha Casa Minha vida na Capital de Roraima.

Informações de acordo com o Site brasil247

