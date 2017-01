Fim de Inquérito definirá sobre o pedido de liberdade do PRF

Somente depois de a Polícia Rodoviária Federal concluir os trabalhos de investigação é que a defesa do Policial Federal Ricardo Hyun Su Moon vai decidir sobre o pedido de liberdade. O Policial se encontra preso desde o dia 5 de janeiro, em virtude do pedido do Ministério Público Estadual. O suspeito ainda deverá participar da reconstituição do crime que resultou na morte do empresário Adriano Correia do Nascimento, 32 anos, nesta quarta-feira (11).

Rene Siufi explicou que vai esperar o fim do inquérito policial para tomar alguma providência em relação ao pedido de liberdade policial, que provavelmente acontecerá no início da semana. Explicou o advogado que “Só com o inquérito nas mãos, os laudos e o resultado dessa reprodução, vou ter um posicionamento”

Siufi afirmou que não irá participar da reprodução do crime na quarta-feira (11), e que ainda não conversou com o cliente sobre o assunto. Em sua fala afirmou “Isso é trabalho da Polícia Civil, acho que ninguém deve interferir”.

A assessoria do Governo informou que a reconstituição deve ocorrer aproximadamente no mesmo horário em que foi registrado o crime. Trechos da Avenida Ernesto Geisel serão interditados e pessoas que a delegada responsável pela investigação do caso, Daniela Kades, julgou que são importantes de estarem no local, participarão da reconstituição.

