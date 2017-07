“Fingi desmaio para não morrer”, diz professora estrangulada por bandido

“Fui irracional. Reagi porque fiquei revoltada”. O desabafo é da professora de 37 anos, que foi vítima de roubo e para não ser morta estrangulada pelo bandido simulou desmaio. O crime aconteceu por volta das 17h de ontem (9), no estacionamento de um atacadista, na Avenida Coronel Antonino, no Bairro Morada Verde, região norte de Campo Grande.

Após as compras, a professora colocou as sacolas no banco traseiro do seu Chevrolet Agile Branco. Quando preparava para sair foi rendida por um homem a pé e de capacete, que anunciou o assalto.

A professora relatou que “Ele chegou me xingando e sem medo de mostrar o rosto tirou o capacete. Me impediu de fechar a porta do veículo. Fui obrigada a sair. Quando ele colocou as mão no volante, percebi que não estava armado. Então, pedi a minha bolsa. Ele disse que iria jogar durante o trajeto. Fiquei revoltada com a situação e fui para cima dele”.

A professora reagiu, lutou com o bandido e quase foi estrangulada. “Ele apertou minha garganta com força, disse que iria me matar e começou a chamar os comparsas dele que deveriam estar por perto. Então, para não morrer, fechei os olhos, soltei o corpo e simulei desmaio”, relatou.

Na sequência, o criminoso entrou no carro e fugiu deixando a vítima no chão. Quando a professora viu que não havia mais perigo, se levantou e gritou por socorro. “Não tinha nenhum segurança no estacionamento. Depois de um tempo as pessoas chegaram e acionaram as forças de segurança”, lamenta a professora.

Após ser comunicada sobre o roubo, a Guarda Municipal em rondas encontrou o veículo com quatro ocupantes na Rua Pindaré, no Jardim Colúmbia. Três deles tentaram fugir, mas foram capturados. O quinto ocupante foi detido em casa com várias porções de maconha.

No total, foram presos José Carlos Lopes Martins, 28 anos, Fernando Aparecido Farias Mendonça, 24 anos, Rondinele Aparecido Gomes Burgos, 28 anos, Carlos Eduardo dos Santos Flores, 28 anos, e Rorthiman Gonzalez da Silva, 24 anos.

O delegado Enilton Zalla, plantonista da Depac do Centro, que atendeu a ocorrência, aconselha a população a não reagir a assalto, em hipótese nenhuma.

