Segundo o Sifems (Sindicado dos Fiscais Estaduais Agropecuários do Estado de MS) os fiscais da Iagro poderão parar suas atividades no Estado por tempo indeterminado.

O Sifems informou ainda que o motivo da paralisação seria a ‘morosidade no diálogo com o Governo do Estado’.

Os ficais reivindicam a igualdade de salário e de jornada de trabalho em relação as carreiras de trabalho referentes as fiscalizações no Estado.

