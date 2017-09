Flexpark é acusada por clientes de constrange-los na hora da venda de créditos

A dificuldade em encontrar uma vaga para estacionar na região central de Campo Grande é notável. Com isso foi implantado o estaciomento rotativo que contribui para que a população campo-grandense possa ter a comodidade de realizar de forma rápida seus compromissos.

O sistema de estacionamento rotativo é administrado pela Flexpark, mas vem sendo acusados de intimidação na hora da venda, de acordo com os usuários.

Contudo a empresa nega a acusação. Mas os agentes estão usando ‘notificações’ com emblema da Agetran e adotaram um uniforme parecido com a farda dos agentes de trânsito.

De acordo com os motoristas essas notificações se parecem com multas e os uniformes com as fardas dos agentes tudo seria para confundir os clientes e constranger a adquirir créditos que valem tempo na hora de estacionar.

