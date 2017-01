Focada no Sul-americano, atleta de MS treina no Rio

A sul-mato-grossense Victoria Lopes está entre os oito convocados para defender o Brasil, na primeira etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2017, que será realizada no Chile, no dia 9 de fevereiro.

Ao lado da nova parceira sergipana, Tainá, a dupla realiza pré-temporada no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Há dezesseis dias em intensa atividade, Victoria conta que a mudança na rotina de treinos para o Rio serviu para manter o foco e conhecer melhor a forma de jogar de Tainá – as duas atualmente moram em Aracaju (SE). “Joguei uma etapa nacional ao lado dela no ano passado [em São José/SC] e ficamos em quarto lugar. Agora a pré-temporada está sendo ótima, muito importante”, afirma a atleta de Ivinhema.

Atual campeã mundial Sub-19, ao lado da ex-parceira Duda, Victoria é a nova promessa do vôlei de MS. Em 2016, ela conseguiu outros triunfos ao garantir vaga nas etapas adultas do Circuito Nacional, uma delas em Campo Grande.

“Acho isso muito legal. Sou muito nova e estou jogando entre as melhores do vôlei, estou ganhando muita experiência”, avalia a jogadora de 17 anos. A primeira etapa do Sul-Americano será realizada em Coquimbo. As quatro duplas (duas de cada naipe) selecionadas para defender o Brasil representam seis estados diferentes.

O torneio terá ainda: Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE); Vitor Felipe/Jô (PB); e Arthur Lanci/George (PR/PB).

Os critérios usados pela CBV na convocação são a posição do ranking de entradas do Circuito Brasileiro (a dupla inscrita com melhor colocação) e uma dupla Sub-23 escolhida pela entidade – o caso de Victoria.

Além disso, cada parceria pode disputar até duas etapas sul-americanas – a temporada 2017 terá sete paradas regulares e uma etapa final.

Antes de embarcar para o Chile, Victoria e Tainá terão duas oportunidades de firmar a parceira. A dupla disputará a etapa nacional de João Pessoa (PB), que começa na próxima quinta-feira. Em seguida participarão da etapa de Maceió (AL).

Fonte: Correio do Estado

