Fora das redes sociais, aluno passa para medicina em 9 universidades

Ele saiu de todas as redes sociais e abandonou inclusive o celular. O resultado fez Ângelo Thomaz Duarte Cavalcante, de 20 anos, ser aprovado em nove universidades, públicas e privadas, todas para o curso de medicina.

A rotina foi dura. Morador de Suzano, e ciente de que queria medicina desde os 16 anos, o estudante passava seis horas no cursinho pela manhã e, à tarde, quando voltava para casa, chegava a passar das 14h30 até 23h30 estudando. O ritmo era repetido de segunda à sabado, com descanso nos domingos. Tudo isso, é claro, sem acessar a internet por lazer.

O resultado foi que o aluno gabaritou as provas de Biologia e Física na segunda fase do vestibular da USP, gabaritou Física no da Unicamp e na Unicid tirou 9,2 na redação. Assim, ele pôde escolher onde gostaria de estudar para se tornar, como planeja, um cirurgião. Tanto no trabalho como nos estudos, o fato é que as redes sociais tiram a atenção e promovem a distração. Ângelo é prova disso. Concentração exige foco, e isso não faltou para o estudante.

