Foragido da Justiça: Integrante do PCC e ex-ADA é preso na Capital

Wellington Atsushe Nara, de 34 anos, ex-integrante de uma das facções criminosas do Rio de Janeiro e membro do PCC, foi preso ontem (12) no Jardim Tijuca em Campo Grande. Wellington foi abordado por policiais do Batalhão de Choque e preso por estar com um mandado de prisão por roubo em aberto.

Equipes do Choque faziam rondas pelo bairro, quando avistaram Wellington na Rua Mona Lisa. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estranharam as atitudes do suspeito e o abordaram. Ao checarem seu nome descobriram o mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela justiça do Rio de Janeiro.

Para os policiais, Wellington afirmou que no Rio de Janeiro pertencia a facção carioca ADA (Amigos dos Amigos), criada dentro dos presídios do estado, entre 1994 a 1998, por um ex-integrante do Comando Vermelho. Mas depois de algum tempo se mudou para o Paraná, onde cometeu alguns crimes e se filiou ao PCC.

Em 2012, o suspeito chegou a ser preso em Londrina depois de roubar um celular. Ele foi detido por populares e afirmou a polícia, na época, que tinha cometido o crime para ajudar um amigo que estava com uma dívida.

Depois da prisão, Wellington foi levado pelos militares do Choque para a Depac Piratininga, onde o caso foi registrado.

