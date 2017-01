Força Nacional reforçará segurança em presídio de Manaus

A Força Nacional desembarcou em Manaus por volta das 4h55 desta terça-feira (10) no horário de Brasília e 2h55 no horário local com a finalidade de reforçar a segurança nas penitenciárias do estado.

A aeronave, um avião c-99 da Força Área desembarcou na capital do Amazonas com 25 policiais da força Nacional a bordo. Em sequência uma segunda aeronave , modelo Hércules deve chegar ao estado por volta das 9h45 no horário de Brasília com mais 75 integrantes das Força de Segurança.

Esta medida vem através do auxilio do Governo Federal em decorrência a sete estados com a finalidade de reforçar a segurança no sistema penitenciário local. Além do Amazonas e Roraima, pediram ajuda também Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.

Pois semana passada, houve rebeliões em penitenciárias no Amazonas e em Roraima com resultado de morte com cerca de 100 presidiários.

A Força Nacional irá substituir agentes penitenciários dentro das prisões. E reforçarão a segurança do entorno, podendo dar apoio as barreiras e auxiliar na recaptura de fugitivos, aturam também na escolta e guarda de presos que eventualmente precisem se deslocar para algum tribunal.

Alexandre de Morares, Ministro da Justiça explicou que a Força Nacional não irá realizar a função de policia penitenciária.

