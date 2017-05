Força Sindical MS arrecada 20 toneladas de alimentos para doação a famílias pobres

Na Festa do Trabalhador, no dia 1º de Maio, em Campo Grande, a Força Sindical regional MS arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos não perecíveis para doar a famílias pobres e instituições de caridade. Os produtos estão sendo separados em fardos para formar cestas básicas para a doação nos próximos dias, informa Idelmar da Mota Lima, presidente da central.

Esses alimentos foram arrecadados na quarta festa do trabalhador realizada em Campo Grande, com a doação de prêmios, entre eles um carro zero, HB 20, da Hyundai, duas motos, bicicletas, televisores e diversos outros prêmios. Além de participarem dos sorteios as famílias dos trabalhadores desfrutaram de shows musicais que começaram às 15 horas e só terminaram por volta das 20 horas.

Foram mais de 30 mil trabalhadores presentes na festa que lotou a Praça do Rádio, em Campo Grande. Para cada quilo de alimento doado, o trabalhador recebia 5 cupons para participar dos sorteios que contou com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande e empresas da iniciativa privada.

Idelmar da Mota Lima informou que as entidades filantrópicas estão sendo selecionadas para receberem cotas das doações. “Vamos distribuir para aquelas que dão assistência aos idosos, crianças com Aids e outras doenças, famílias carentes e outras que entidades e pessoas que realmente necessitam”, afirmou o presidente da central em Mato Grosso do Sul.

