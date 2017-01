Fortes tremores atingem Roma e a região central da Itália

Mais cedo, a Reuters tinha relatado um tremor de 5,4 de magnitude foi sentido em Roma e na região central. O epicentro foi registrado a 111 km ao norte de Roma e a 10 km de profundidade, de acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo.

Quatro dias depois, um 30 de outubro, um novo tremor de magnitude 6,6 deixou quase 8 mil desabrigados e destruiu construções históricas na região de Nórcia, no centro da Itália. Ele foi sentido do norte ao sul do país, de Bolzano, próximo à fronteira do país com a Áustria, à região de Puglia, no extremo sul.

Fonte: G1