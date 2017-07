Fórum dos Servidores não descarta Greve Geral após anúncio insatisfatório de 2,94% para o mês outubro

Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul não descarta a Greve Geral do funcionalismo público estadual, após o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciar aos mais de 40 dirigentes sindicais e representantes de classe o índice de reposição inflacionária de apenas 2,94% a partir do mês de outubro e sem retroativo ao mês de maio, durante reunião no dia 3 julho, solicitada pelo Fórum.

Para os coordenadores, a reunião com o governo resume-se em “insatisfação”, devido ao baixo índice salarial e em contrapartida o governo gasta milhões com publicidade, comissionados e isenção de impostos. “Mais uma vez ele mostrou que não valoriza os servidores públicos, até quando nós temos que pagar a conta da má gestão”, afirmou o coordenador do Fórum, Fabiano Reis.

Na última sexta-feira (7), os coordenadores do Fórum se reuniram para definir os próximos encaminhamentos e realizar assembleias com cada categoria para deliberação da base sobre a possibilidade de greve. Os servidores públicos amargam mais de 20% de perda salarial, pois há categorias que estão mais de dois anos sem reajuste.

Definiu-se na reunião também que na próxima segunda-feira (10), pela manhã, os coordenadores realizarão coletiva de imprensa para divulgação de nota oficial e posicionamento referente à negociação salarial dos servidores públicos estaduais.

Comentários