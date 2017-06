Fórum dos Servidores Públicos de MS emite nota de repúdio ao Governo do Estado de MS

Terceiro ano consecutivo de reajuste zero aos servidores públicos

O Fórum dos Servidores Públicos do Mato Grosso do Sul vem a público manifestar seu repúdio à atitude do Governo do Estado de não reajustar os salários dos servidores públicos estaduais, alegando que houve queda na arrecadação devido à “crise”, porém, continua a conceder e renovar isenções fiscais para diversos setores da indústria e agronegócio sem critérios definidos e garantias de benefícios à população do Estado.

E, na contramão do discurso de crise insiste em contratos milionários de serviços terceirizados, que poderiam sustentar a folha de pagamento dos servidores por vários anos, quando não os reajusta pelo índice inflacionário, com pagamentos retroativos. Não age com transparência e apenas mostra uma parte dos fatos.

Mesmo que haja crise, os servidores estão abertos ao diálogo verdadeiro, para que realmente sejam ouvidos, e, sobretudo tenham suas necessidades atendidas. Desde o início deste mandato, não houve sequer reposição inflacionária e o poder aquisitivo dos funcionários públicos tem diminuído drasticamente.

O anúncio do reajuste zero foi feito no dia 31 de maio, data final estipulada para negociação, durante reunião do Fórum Dialoga. Esse fórum teria sido criado para que a categoria e o governo mantivessem o diálogo constante e construíssem juntos, governo e servidores, aliança para o avanço e desenvolvimento das carreiras. Porém, a política de diálogo do governo consiste em informes, onde não há um contraponto e nas duas oportunidades em que o Fórum Dialoga se reuniu com os representantes das categorias, em 2017, não foi tratado o reajuste salarial linear.

A Secretaria de Administração também recebeu, separadamente, os representantes das categorias para obter os pleitos, porém apenas recebem as categorias para reiterar pontos discutidos desde o início da gestão, pois os avanços, inclusive, garantidos em lei, sequer são cumpridos, isso quando não ameaçam sua retirada.

O arrocho da “crise” está caindo somente sobre o servidor público, porque os apadrinhamentos se perpetuam e o governo continua indicando comissionados indiscriminadamente.

Além disso, os servidores estaduais estão há três anos amargando a falta de reajuste salarial, enquanto a inflação corrói os seus salários. Muitas promessas são feitas, mas poucas são cumpridas. Os servidores encontram-se cada dia mais desmotivados, pois enquanto aparece um discurso de crise econômica pelo Governo, a realidade encontrada pelo cidadão é que o dinheiro que poderia ser investido na sua estrutura e valorização é esbanjado em eventuais esquemas milionários de corrupção.

Os servidores públicos estaduais nada mais esperam que esse Governo do Estado o trate com o respeito do discurso de campanha, em que o SERVIDOR É O MAIOR ATIVO DO ESTADO!

Entidades sindicais e representantes de classe que subscrevem:

