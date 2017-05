Fórum dos Servidores Públicos se reúne na próxima semana na sede do SINDIJUS-MS

Os coordenadores do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul vão se reunir na próxima semana na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário (SINDIJUS-MS) para debater sobre os próximos andamentos da mobilização contra o Fim da Previdência e negociação salarial dos servidores públicos do Executivo Estadual.

Os integrantes do Fórum exigem negociação coletiva com o Governo do Estado para reajuste salarial 2017, com data base no mês de maio. Essa foi a definição retirada durante reunião dos representantes sindicais, no começo deste mês de maio.

Além da negociação salarial, os coordenadores cobram diálogo com a administração do Governo do Estado, que encaminhou Projeto de Lei na Assembleia Legislativa (ALMS), prorrogando o abono salarial de R$ 200 dos servidores estaduais até 2018, aprovado no dia 26 de abril na Casa de Leis, sem nenhuma discussão com a categoria.

Dessa forma, o Fórum dos Servidores Públicos protocolou terceiro ofício no dia 4 de maio reiterando a solicitação de audiência com o governador Reinaldo Azambuja para tratar da reposição salarial anual.

O coordenador-geral do Fórum, presidente do SINDIJUS-MS Fabiano Reis, ressaltou a importância de manter o diálogo com o Governo do Estado, no entanto, caso não tenha negociação, salientou que o Fórum dos Servidores vai se reunir para definir os próximos encaminhamentos. “Poderíamos até entender que há redução da receita estadual em virtude da crise financeira, mas é inaceitável que o governo do Estado não discuta com a categoria o índice de reajuste salarial dos servidores públicos”.

