Fórum se reúne para discutir reajuste salarial e caminha para possível Paralisação Unificada do servidor público

Integrantes do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul se reuniram na tarde de ontem (30) para discutir sobre o reajuste salarial e as denúncias de suposto esquema de corrupção envolvendo o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Cerca de 15 entidades sindicais e representantes de classe participaram da reunião realizada na sede do SINDIJUS-MS (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul).

Nesta quarta-feira (31), os dirigentes sindicais de diversas áreas — saúde, educação, segurança pública e administração — têm reuniões marcadas com o Governo do Estado para tratar sobre a negociação salarial deste ano, com data base no mês maio e ainda sem índice de reposição inflacionária. Caso as tratativas não avancem, os representantes de classe já analisam possível Paralisação Unificada do servidor público estadual.

Na próxima quinta-feira (1º), às 9h, o Fórum dos Servidores Públicos já tem reunião marcada na sede do SINDIJUS-MS para analisar conjuntamente a proposta do governo e deliberar as próximas mobilizações, incluindo um movimento único dos servidores em protesto pela falta de valorização do servidor público e contra a corrupção no Estado.

“Não podemos ficar calados vendo essas denúncias envolvendo o desvio do dinheiro público enquanto a população é a mais prejudicada e o servidor público, que mesmo sem investimentos, faz seu serviço da melhor forma possível, amargando três anos sem reposição inflacionária”, afirmou o coordenador-geral do Fórum, Fabiano Reis.

Comentários