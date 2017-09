Frente Parlamentar comemora Fundo do Idoso e Jogos Estaduais da Melhor Idade

“Uma grande vitória. Há mais de 20 anos o Conselho Estadual, as instituições, a comunidade em geral tem lutado para que possa ter um fundo do idoso. Uma conquista histórica porque nós teremos dois momentos na defesa dos direitos da pessoa idosa, um antes do fundo e outro após sua criação”, afirmou o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, nesta quinta-feira (28), à tarde, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara da Assembleia Legislativa.

O Projeto de Lei 222/2017 de criação do FEDPI (Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa) foi entregue à Assembleia Legislativa na terça-feira, em solenidade na Governadoria. O projeto, do Poder Executivo, tramita agora na Assembleia Legislativa. O fundo foi um pedido da Frente Parlamentar. O objetivo é financiar programas e ações relativas aos idosos, com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

“O fundo nos dará possibilidades de fazer uma interferência mais profunda e atuante, porque teremos o financiamento de ações e condições de promover debates e assim fortalecer as entidades e sem dúvida nenhuma o idoso que vai ganhar com isso”, comemora Renato, que é o coordenador da frente do idoso.

Jogos

A frente também comemorou a realização dos Jogos Estaduais da Melhor Idade que acontecerão em Campo Grande, de 28 de novembro a 1º de dezembro. Serão dez modalidades disputadas por 19 municípios inscritos na competição. “Depois de três anos sem acontecer os jogos, temos em torno de 750 participantes entre atletas e dirigentes”, destacou a diretora-geral dos Jogos da Melhor Idade da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Karina Quaini.

“Para alguns pode parecer sem importância, mas foi uma ótima notícia a retomada dos jogos estaduais. E nós temos a certeza de que vamos realizar um sonho para a terceira idade, deixando-os felizes”, afirmou o deputado João Grandão (PT), membro da Frente Parlamentar.

Também foi destaque da reunião a apresentação pelo presidente do Conselho Estadual do Idoso, João Neto, da ação alusiva ao Dia Internacional do Idoso que será realizado na Praça do Ary Coelho, na capital, em comemoração a Semana Estadual do Idoso em Mato Grosso do Sul, de acordo com a Lei 4,796/2015. Estão previstas as atividades de teatro, música, dança e artesanato, das 8h às 11h, no dia 30 de setembro, próximo sábado. “É uma satisfação poder falar aqui. Um espaço que estamos tendo voz. É importante a nossa participação”, reforçou Neto.

Ainda, foi apresentada e debatida a proposta que institui o mês de enfrentamento contra a pessoa idosa em Mato Grosso do Sul. A próxima reunião ficou agendada para o dia 31 de outubro, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. (Por Juliana Turatti, com edição).

CRÉDITO: Henrique de Matos – jornalista Assessoria de Comunicação

