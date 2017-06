Frio intenso não intimida policiais que continuam acampados em frente a Governadoria

O frio intenso de 7ºC na madrugada de hoje (20) não desanimou os Policiais Civis de Mato Grosso do Sul que permanecem acampados em frente a governadoria do Estado. O protesto por reajuste salarias começou há 13 dias como forma de pressionar o governo. Está prevista para o dia 3 de julho, uma reunião com governador Reinaldo Azambuja (PSDB), e até lá, os agentes prometem continuam com o acampamento.

São 15 policiais participando do ato, que se revezam em turnos e enfrentam o frio intenso dos últimos dias, entre eles o policial Samuel Rosa, lotado no município de Rio Negro. “Todos têm que ajudar, a luta é de todos”, defendeu. Segundo ele, o esforço coletivo é uma forma de pressionar o governo, mesmo sem muitos acenos de volta. “A gente acredita”, disse.

Para o diretor trabalhista do Sinpol, o objetivo é manter o acampamento até o próximo mês, independentemente do clima.

No local foi criada pelos próprios servidores uma estrutura com 5 barracos, banheiros químicos e com um gerador.

Comentários