‘Fui mantida presa como escrava sexual por 13 anos e meus bebês eram vendidos’

Agora, aos 44 anos, ela acaba de lançar o livro Secret Slave (Escrava Secreta, em português), no qual conta o seu drama – ela passou 13 anos presa – e como sobreviveu.

Malik morava com os irmãos, suas mulheres, filhos e a mãe. Depois do chá, insistiu para que ela passasse a noite na casa. Começava o inferno da jovem, que foi estuprada nessa mesma noite.

“Ele me chamava de ‘escória branca’ e dizia: Faça tudo o que eu mando ou você sabe as consequências”, continua.

Isso se repetiu com os outros três filhos de Anna no cativeiro. “Tiraram todos eles de mim”.

“Havia sempre três ou quatro pessoas comigo. Eu nunca ficava sozinha com os médicos e não podia falar com eles. Só balançava a cabeça”.

“Quando ele disse isso, pensei que só tinha duas saídas: me matar ou fugir. Eu sabia que não estava indo para uma festa e achava que provavelmente eles iam me apedrejar até a morte”.

Durante as preces do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, Anna finalmente conseguiu fugir.

“Ele tirou tudo de mim. Eu me sentia péssima, suja. Espero que as pessoas não me julguem e que seja feita justiça por tudo o que esse homem me fez passar”, conclui.

Fonte: G1