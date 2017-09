Funasa apresenta projetos de saneamento para área rural de Bodoquena

O superintendente estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), Marco Aurélio Santullo, juntamente com o chefe da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp), Aristides Ortiz, estiveram na quinta-feira, 14.09, em evento no município de Bodoquena, no qual foi apresentado à comunidade e ao prefeito Kazuto Horii, os projetos da Fundação que irão atender aos assentamentos do município com sistema de abastecimento de água.

Os investimentos são provenientes da emenda parlamentar do senador Waldemir Moka, totalizando R$ 502.914,67 e irão levar água de qualidade aos assentamentos Sumatra, Campina e Canaã, nos quais 60 famílias serão beneficiadas com ligações domiciliares a poços artesianos.

O prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, esteve no início da semana, (11.09), na sede da Suest/MS em Campo Grande, onde assinou a ordem de serviço para o início das obras e celebrou essa conquista para município enfatizando a importância da água para as famílias dos assentamentos, agradecendo, ainda, à Funasa e ao senador Moka por essa oportunidade.

Para o superintendente Marco Aurélio Santullo, o objetivo é promover o acesso a água de qualidade para as comunidades rurais do MS, garantindo condições de saúde e diminuindo o risco de doenças de veiculação hídrica, seja por recurso direto ou emenda parlamentar. “Nosso grande compromisso é promover o bem-estar da comunidade sul-mato-grossense, promovendo saúde por meio de água de qualidade”, destaca.

Estiveram presentes na cerimônia o superintendente estadual do Incra; Humberto César Mota; vereadores do município,diversas autoridades locais e moradores dos assentamentos.

Bodoquena está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e distante à 215 Km da capital, Campo Grande.

Comentários