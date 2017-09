Funasa doa veículo à prefeitura de Naviraí

Segundo o princípio da economicidade no serviço público, no qual objetos antieconômicos ou que não atendam mais ao desempenho esperado, deverão ficar vinculados à destinação de interesse social, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul (Suest/MS), realizou na sexta-feira, 15, assinatura de termo de doação de um veículo, para a prefeitura municipal de Naviraí, município situado a 295 quilômetros da capital, Campo Grande.

Com autorização do superintendente estadual em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, a Funasa repassou ao município um automóvel utilitário, ano 2001, o mesmo com documentação regulamentada e em bom estado. O termo foi assinado pelo superintendente do Órgão no estado, em caráter definitivo, gratuito e sem encargos para a instituição.

Segundo o prefeito de Naviraí, José Izaurí de Macedo, ”ao assumir a administração, encontramos um parque automobilístico um tanto desgastado, assim a doação tem um significado positivo na incrementação da frota da prefeitura. O veículo doado pela Funasa através da gestão do superintendente Marco Aurélio Santullo, será de grande utilidade, uma vez que o município carece de automóveis mais ágeis”.

O termo foi assinado pelo superintendente da Funasa em MS, Marco Aurélio Santullo, e pelo prefeito de Naviraí, José Izaurí de Macedo. Santullo, destaca que, “a presença e o compromisso da instituição em auxiliar e promover parcerias, tem gerado resultados positivos junto aos municípios sul-mato–grossenses, contribuindo assim para melhoria da saúde da comunidade”.

