Funasa em MS participa de reunião do comitê municipal de combate à dengue

A Fundação Nacional de Saúde em Mato Grosso do Sul (FUNASA/MS), por meio do Serviço de Saúde ambiental (Sesam), em continuidade às ações voltadas para saúde pública, participou ontem, 09.05, na Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), da reunião para aprovação da minuta do regimento interno do Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti.

Na ocasião, na qual foi aprovada a minuta apresentada pela presidente do comitê, Eliana Amaral, também foi realizada, pelo Centro de Controle de Endemias e Vetores (CCEV), a apresentação Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRA), que aponta os dados das ocorrências relativas ao vetor em todas as regiões da cidade.

A Funasa, como integrante do comitê e representada pelo servidor, Gregório Augusto Correa, apresentou a campanha, instituída pelo Ministério da Saúde, “Sexta sem mosquito”, a qual faz um alerta aos servidores para se comprometerem com a eliminação do foco no seu local de trabalho e sua casa.

No ensejo, Gregório apresentou os trabalhos desenvolvidos com os funcionários da Funasa, sendo alguns deles, visitas ao Setor de Transportes, palestras dentro da Superintendência e visitas em locais improváveis, onde os agentes encontraram larvas do mosquito, como reservatório de bebedouros e trilhos de portões de correr e aplicaram o larvicida.

Além da Funasa, outras instituições, tanto públicas quanto privadas, também fazem parte do Comitê e, através dessa participação, visam chamar a atenção para que o empenho de seus servidores e colaboradores, na eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti em seus locais de trabalho, continue também nesse período de estiagem.

