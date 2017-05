Funasa faz doação à prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso

Conforme o princípio da economicidade no serviço público no qual objetos que não atendam mais ao desempenho esperado deverão ficar vinculados à destinação de interesse social, a Funasa, por meio da Suest/MS, realizou na última quarta-feira, 24, assinatura de termo de doação de dois veículos para a prefeitura municipal de Rio Verde de Mato Grosso, município situado a 170 quilômetros de Campo Grande, a capital.

Com autorização do superintendente estadual em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, a Funasa repassou ao município uma camionete, ano 2008 e uma motocicleta ano 2002, ambos veículos com documentação devidamente regulamentada e em bom estado.

O termo de doação foi assinado pelo superintendente do Órgão no estado, em caráter definitivo, gratuito e sem encargos para a instituição. O prefeito Mario Alberto Kruger, que compareceu à sede da Suest/MS para assinar o termo para recebimento do benefício, comemora: “Fico muito agradecido à Funasa. No momento atravessamos bastante dificuldades e esses veículos, sem dúvida, irão contribuir para melhorar nossos trabalhos no município”.

A Fundação informa que órgãos e entidades (sem fins lucrativos) que tiverem interesse em concorrerem a doações deverão enviar um oficio formalizando a solicitação ao superintendente estadual da Suest/MS. Para que ocorra a seleção os interessados deverão estar com sua documentação em dia e serem reconhecidos pelo Governo Federal.

Estiveram presentes durante a cerimônia assessores da prefeitura municipal de Rio Verde de Mato Grosso e servidores da Suest/MS.

Comentários