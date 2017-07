Funasa financia sistema de abastecimento de água de Antonio João/MS

O superintendente estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), Marco Aurélio Santullo esteve presente, na última sexta-feira, 30.06, no ato de assinatura do início do processo licitatório para sistema de abastecimento de água em Antonio João/MS, realizado pela prefeita Marcia Marques, juntamente com o responsável por uma das emendas o deputado federal Carlos Marun e o superintendente do Incra em MS, Humberto Cesar Mota Maciel.

Com recursos da Funasa, órgão federal que tem como objetivo fomentar a implantação de sistemas de abastecimento de água para controle de doenças e outros agravos, a prefeitura de Antonio João por meio dessa ação garantirá água de qualidade em dois assentamentos da região.

O assentamento Veranilda, com recursos no valor de R$ 505.685,76, procedentes também de emenda parlamentar deputado federal Carlos Marun, garantirá a uma população de 680 pessoas o acesso à água.

Já o assentamento Bagagem, irá receber o montante de R$ 503.667,16, oriundos de emeda parlamentar do deputado federal Zeca do PT, para perfurar um poço artesiano que irá atender 333 famílias com 67 ligações residenciais.

Para o superintendente da Funasa em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), Marco Aurélio Santullo, “essa é mais uma grande parceria da Fundação com parlamentares do MS. Por meio dessa ação, atenderemos com celeridade às solicitações dos municípios para que as suas áreas rurais tenham acesso à sistemas de abastecimento de água”, ressalta.

Ambos financiamentos tem a contrapartida do município e as obras tem prazo de execução de até 120 dias após o processo licitatório. Antonio João é um município que está localizado a 236 km da capital, Campo Grande, no sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul.

