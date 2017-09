Funasa fiscaliza sistema de esgotamento sanitário em Anastácio

O superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, acompanhado do chefe da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp) da Suest/MS, Aristides Ortiz, esteve, na última quinta-feira, 14.09, visitando o município de Anastácio onde verificou o andamento das obras do sistema de esgotamento sanitário financiado pela Funasa naquela localidade.

Santullo fiscalizou o desenvolvimento da construção do sistema de esgotamento sanitário, um investimento do Governo Federal na ordem de R$ 6.601.243,93, por meio do TC/PAC 0162/2012, com contrapartida do estado de MS. A obra encontra-se com aproximadamente 20% em execução e a previsão de término é para março de 2018, devendo beneficiar cerca de 271 residências com ligações domiciliares, sendo considerada, também, uma das obras mais vultosas em termos de execução e projeto no estado de Mato Grosso do Sul.

Além disso, a obra conta com estação de tratamento de esgoto, rede coletora medindo 4.788.16 metros, além de estações elevatórias que garantirão um sistema de esgotamento sanitário que trará saúde e qualidade de vida para a população de Anastácio, assim como também contribuirá no desenvolvimento da cidade, ampliando, ainda, o cuidado com o meio ambiente, promovendo um futuro sustentável para a comunidade.

O superintendente Marco Aurélio Santullo, está fazendo questão de vistoriar as obras que a Funasa está executando no estado por meio de financiamentos, e considera uma nova maneira de gestão implantada no órgão, pois desde sua posse todos os municípios atendidos por recursos e obras estão sendo visitados para uma melhor interação com a comunidade.

Nesse mesmo dia, Santullo também esteve em Bodoquena, apresentando projetos para obras do sistema de abastecimento de água para três assentamentos da região e ressalta que “Anastácio e Bodoquena estão entre as cidades que a Funasa emprega grandes investimentos para que a população tenha uma ampla qualidade de vida”.

O superintendente da Funasa no MS, destacou ainda que o Governo Federal está implementando projetos para que o Mato Grosso do Sul seja atendido nessas questões que envolvam a instituição e para que a população veja o que os gestores estão trazendo de benefícios para ela. “Tem sido assim desde que assumi a Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul. Peguei todos os projetos paralisados, chamei a equipe técnica, fui em busca de recursos e estamos agora colocando em prática o que estava parado ou com baixo andamento de execução. A população quer ver ação e isso nós estamos fazendo junto com os prefeitos municipais do estado”, afirma Marco Aurélio Santullo.

