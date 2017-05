Funasa libera recursos para água em Sidrolândia e Glória de Dourados

Com vistas às soluções para o problema de abastecimento de água nos municípios de Mato Grosso do Sul, a Fundação Nacional de Saúde por intermédio da Superintendência Estadual (Suest/MS) realizou no último 22 de maio a liberação de parcelas para obras de ampliação de sistemas de abastecimento de água para mais dois municípios do estado, totalizando um repasse na ordem de R$ 1.024.080,24 apenas nessas parcelas.

No município de Glória de Dourados, situado na região sudoeste e a 223 quilômetros da capital, Campo Grande,por meio do TC 081/14, serão beneficiadas 9.919 pessoas com a ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água, e para isso, a cidade recebeu a primeira parcela do financiamento, no valor de R$ 542.706,29. Este convênio tem contrapartida da prefeitura e foi dividido em duas prestações, totalizando a soma de R$ 1.085.412,57 em investimentos.

Já Sidrolândia, cidade localizada no centro norte do Mato Grosso do Sul, a 63 quilômetros distante da capital, está recebendo também a primeira parcela do seu financiamento, no valor de R$ 481.374,55 firmado pelo TC 386/14, com contrapartida do Governo do Estado. Esta obra prevê a otimização das estações elevatórias, ampliação dos sistemas de cloração e fluoretação. Além disso, serão realizadas implantações redes adutoras e construção de centros de reservação de grande porte, além de reforço e substituição de redes já existentes.

Este repasse representa 20% do valor total da obra, na ordem de R$ 2.406.872, e que serão distribuídos em quatro parcelas, de acordo com a prestações de contas dos repasses, comprovando a utilização de cada parte do recurso liberado para Sidrolândia.

Para o superintendente estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, “a necessidade melhorar as redes de abastecimento de água para os municípios, vem devido ao crescimento da população, proporcionando, ainda, melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, disponibilizando água de qualidade necessária à demanda”, afirma.

