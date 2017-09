Funasa orienta municípios de MS sobre convênios em saneamento

Aconteceu na manhã de terça-feira, 26.09, no auditório da sede Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), uma reunião de trabalho na qual participaram 51 municípios representados por prefeitos, secretários municipais, engenheiros responsáveis por análises de projetos, assessores técnicos e administrativos responsáveis pela celebração de convênios dos municípios do estado.

O encontro teve como objetivo assessoria técnica sobre convênios firmados em 2016 e com propostas cadastradas em 2017, para dar celeridade com a parte documental e garantir o cumprimento de todos os prazos envolvidos, bem como informações para uso dos sistemas Siga, Siconv e a Portaria 979/2017.

A reunião teve a participação do superintendente estadual Marco Aurélio Santullo que, na oportunidade, agradeceu a presença e interesse dos municípios e também solicitou empenho aos mesmos para sanarem pendências com os convênios celebrados com a Fundação, para que dessa forma não percam recursos do Governo Federal e assim promoverem o bem estar e qualidade de vida à toda comunidade sul-mato-grossense.

“A Suest/MS está permanentemente à disposição dos municípios para auxiliar no que for preciso sobre questões relacionadas aos convênios em saneamento. É importantíssimo que todos os municípios recebam beneficios, pois os recursos estão disponíveis. Estamos aqui para ajudar à todos a sanarem suas pendências e agilizar para que a comunidade, a maior beneficiada tenha uma vida digna”, afirmou Santullo.

Na oportunidade, Marco Santullo ressaltou a parceria com a alta direção da Fundação Nacional de Saúde em Brasília, agradecendo ao Presidente Rodrigo Sergio Dias e ao diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp), Ruy Gomide, pois tem sido grandes parceiros da Suest/MS no sentido de celeridade na liberação de recursos para MS. “Essa parceria está permitindo que projetos paralisados ou ainda com baixo andamento de execução sejam colocados em prática, que continuem o andamento dessas obras. A população quer ver ação e isso nós estamos fazendo junto com os prefeitos municipais do estado”, declarou o superintendente Santullo.

O evento foi conduzido pelas técnicas da Funasa/Presidência, Lilian Capinan, coordenadora geral de Convênios e a consultora Verônica Nascimento, que puderam esclarecer aos prefeitos e assessores municipais, sobre questões ligadas aos convênios Funasa, a importância do cumprimentos dos prazos, toda a documentação, registros e movimentação dos processos nos sistemas Siconv e Siga, assim como alertaram para que seja feito o Plano Municipal de Saneamento (PMSB) até 31 de dezembro deste ano, pois após essa data, os municípios que não apresentarem o referido plano ficarão impedidos de receberem recursos do Governo Federal.

Ao fim da reunião os técnicos da Fundação Nacional de Saúde ficaram à disposição dos municípios para melhores esclarecimentos referentes aos convênios e assuntos relacionados ao tema.

A reunião aconteceu na sede da Superintendência Estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul, localizada na rua Jornalista Belizário Lima n° 263, Vila Glória, em Campo Grande-MS.

Comentários