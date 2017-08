Funcionário da Energisa morre em acidente no Anel Viário de Campo Grande

Um funcionário da energisa identificado como Eder Gomes Teodoro, de aproximadamente 30 anos morreu em acidente depois de sair do trabalho no anel viário de Campo Grande. O acidente ocorreu na noite de ontem (9).

Eder pilotava uma Honda Falcon no anel viário quando o acidente aconteceu. O eletricista colidiu contra a lateral de uma Toyota Hilux que saiu de uma estrada vicinal e atravessou a pista.

Após o acidente o condutor da caminhonete se evadiu do local. Testemunhas informaram que anotaram a placa do veículo e disseram que se tratava de uma Hilux de cor escura. O retrovisor da caminhonete ficou no local devido a forte colisão.

O corpo de Bombeiros e os socorristas da CCR Vias tentaram por quase duas horas a reanimação do eletricista, com massagens cardíacas e oxigênio. Contudo Eder não resistiu e veio a morrer no local.

Colegas e familiares encontravam-se desolados no local. De acordo com pessoas que conheciam o trabalhado o mesmo retornava para casa, no Bairro Jardim Tijuca.

A PRF e a Policial Civil foram acionados.

