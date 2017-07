Funcionário Terceirizado morre afogado após cair em piscina da UFMS

Ao realizava a manutenção da piscina da UFMS um homem de aproximadamente 50 anos se desequilibrou e caiu na piscina de aproximadamente 6 metros de profundidade. A identidade ainda não foi revelada. O acidente ocorreu na manhã de hoje (26).

De acordo com as informações preliminares são de que um funcionário da portaria acionou os Bombeiros. O funcionário teria ainda segurado na borda da piscina por cerca de alguns minutos. Não conseguindo segurar mais foi para o fundo da piscina de aproximadamente 6 metros de profundidade. O mesmo teria permanecido por cerca de cinco minutos em baixo da água até a chegada dos bombeiros.

A guarnição dos bombeiros realizaram a manobra de reanimação por cerca de 45 minutos quanto a ambulância chegou ao local.

Encaminhada a vítima a Santa Casa mas de acordo com a assessoria do hospital o mesmo veio a falecer antes de chegar ao pronto socorro.

A UFMS lamentou o ocorrido por meio de Nota

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul lamenta a tragédia ocorrida com o funcionário terceirizado, auxiliar de serviços gerais que realizava a manutenção da piscina na manhã de hoje (26). As causas do falecimento estão sendo apuradas.

Embora o funcionário fosse contratado por uma empresa externa à Universidade, a UFMS designou uma equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para atuar junto à empresa no atendimento e acompanhamento necessários aos familiares.

A UFMS está também apurando as circunstâncias do ocorrido junto à terceirizada e informa que realiza a gestão e fiscalização dos contratos periodicamente.

