Funcionários da Santa Casa começam a receber o 13º Salário nesta sexta-feira

Todos os servidores da Santa Casa de Campo Grande -MS, começam a receber o 13º salário na data de hoje (23). Pagamento dos servidores da Santa Casa de Campo Grande deveria ter sido quitado na terça-feira (20), mas isso não foi possível por conta de um atraso no repasse da prefeitura.

Todos trabalhadores da Santa Casa vão receber ainda nesta sexta-feira. O pagamento foi confirmado pela assessoria do hospital.

Houve protesto parte dos funcionários dos três setores contra o atraso no pagamento do 13º salário e o atendimento parou parcialmente.

A prefeitura atrasou o repasse à Santa Casa porque a Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 2 milhões das contas do Município. Essa decisão foi por conta do atraso do repasse de verbas para outro hospital, o do Câncer.

Para garantir os repasses municipais em atraso, a Santa Casa de Campo Grande também entrou na Justiça.

