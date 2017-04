Fundtur-MS dialoga com instâncias de governança de Bonito e Campo Grande

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), esteve reunido nessa semana com o Convention Bureau e empresários do setor turístico de Bonito-Serra da Bodoquena e com o Comtur de Campo Grande.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur-MS, a ideia é estabelecer um diálogo constante com as instâncias de governança para as tomadas de decisão. “As instâncias de governança precisam estar melhor organizadas para juntos podermos tomar as melhores decisões pelo fomento do turismo do estado”, pontua Bruno.

Na última quarta-feira (26.04), o diretor-presidente esteve em Bonito a convite do Convention Bureau e conversou com empresários da região. “Foi com muito trabalho que o turismo de Bonito chegou onde está. Mas agora precisa inovar para se manter como o melhor destino de ecoturismo do Brasil e referência mundial em turismo sustentável e responsável. A Fundação de Turismo vai apoiar o destino para trabalhar novas possibilidades para o desenvolvimento do setor”, enfatiza o diretor-presidente, que também apresentou as linhas estratégicas de trabalho adotadas pela Fundtur.

Em Campo Grande, a reunião com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) aconteceu na quinta-feira (27.04) e entre os principais assuntos da pauta esteve a captação de eventos para a capital, considerada pelos empresários um potencial destino de eventos e negócios. A melhor utilização do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo também foi discutida. “Ele é uma ferramenta importante para o processo de captação de novos eventos e geração de negócios para nossa capital”, pondera Bruno.

Outro assunto abordado foram as linhas de atuação da Fundação de Turismo para o desenvolvimento dos destinos turísticos do Estado, que são: profissionalização da gestão (estadual e municipais), fortalecimento das instâncias de governança, inovação e diversificação da oferta turística, posicionamento de mercado e pesquisa.

