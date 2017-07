Furgões do correio é roubado na Capital

Por volta das 15h de ontem (3), um furgão Doblô dos Correios, que estava carregado com mercadorias que seriam entregues na cidade, foi furtado.

O carro dos correios se encontrava estacionado na Rua Barão do Rio Branco, em frente a uma agência bancária, próximo à rua Rui Barbosa

Imediatamente foi dado o alerta geral e a busca começou por todos os cantos, até que na manhã de hoje (4) o veículo foi localizado no bairro Santo Eugênio, por um carteiro que atuava na região.

O carro estava com a chave na ignição mas sem as mercadorias. Por ser crime envolvendo um órgão federal, peritos da Polícia Federal estiveram no local para fazer os levantamentos. Não foi informado o material que foi levado pelos ladrões e de acordo com a assessoria dos Correios, assim que for feito um balanço, os clientes serão indenizados.

