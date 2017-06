FURTO DE ENERGIA: Energisa diz que segue “orientação” da Aneel

Depois de ter recuperado em 2016 uma cifra de R$ 100 milhões de reais de “maus consumidores” que foram flagrados furtando energia, a ENERGISA se disse surpresa com reportagem publicada na edição nº 866 da revista BOCA DO POVO sugerindo que essa milionária verba quitasse débitos de entidades que devem à empresa, empregando a verba socialmente.

Segundo a empresa, está sendo seguida uma “orientação” da Aneel acerca do montante arrecadado. Disseram-nos, agora a pouco, que “O dinheiro é rateado para reduzir o preço das tarifas dos consumidores”, só que isso nunca veio expresso nas contas enviadas e pagas por quase 800 mil contas que perfazem o cadastro de clientes dessa concessionária.

FALTA DE LEI

BOCA DO POVO denunciou a falta de uma lei que estabeleça a distribuição do montante arrecadado pelo furto de energia e o seu emprego social, mas agora a pouco também ficamos sabendo que já está sendo estudada uma providência que deverá partir da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, autorizando o Poder Executivo a disciplinar a boa destinação dessa verba.

Pode ser que a concessionária, ainda neste ano, seja obrigada ‘por lei’ a criar uma comissão que discipline o rateio e o pagamento de contas de hospitais e entidades em atraso com seus gastos perante a Energisa.

Voltaremos.

Nota Retorno – Energisa

Na última quarta-feira, dia 14 de junho, a Energisa combateu, em parceria com a Polícia Civil, ligações clandestinas em 126 endereços da região norte de Campo Grande. De acordo com a concessionária, o prejuízo com as fraudes no ano de 2016 chegou a R$ 100 milhões.

Tais perdas comerciais envolvendo furtos e fraudes, além de gerarem impactos nas tarifas, representam riscos à segurança da população e são crimes previstos no código penal. A pena para quem faz fraude varia de 2 a 8 anos e para quem é beneficiado pela fraude, de 1 a 4 anos.

A Energisa esclarece que os custos relativos aos furtos de energia são repassados aos clientes via tarifa de energia elétrica a partir do processo de revisão tarifária definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), realizado a cada quatro anos. Isso acontece em todas as concessionárias do país. Portanto, a Energisa não tem o poder de definir quanto será repassado às tarifas.

Durante a revisão tarifária, que na Energisa Mato Grosso do Sul ocorrerá em 2018, a Aneel define um novo percentual que será repassado à tarifa. Em 2014, por exemplo, o percentual de perdas na tarifa era de 6,54%, já em 2017 caiu para 4,74%, demonstrando a exigência de eficiência empregada pela Aneel.

