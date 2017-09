Gabinete itinerante do vereador Chiquinho Telles visita bairro Ouro Verde

O trabalho na segunda-feira (18), pela manhã, rendeu no gabinete Itinerante do vereador Chiquinho Telles (PSD). Acompanhado pelo presidente da Associação de Moradores, Damião João de Almeida, o parlamentar ouviu as reivindicações do bairro Ouro Verde, sendo apontadas como necessidades urgentes as trocas de braços de luz e lâmpadas queimadas, e desentupimento de bueiros.

O alagamento das casas durante o período chuvoso está angustiando as famílias residentes entre as ruas Península e do Porto. Segundo Chiquinho Telles, “são problemas sérios que precisam de uma atenção especial por parte da Prefeitura, e com apoio do prefeito Marquinhos Trad [PSD] e respaldo de sua equipe, vamos nos empenhar no urgente atendimento dos pedidos da comunidade”.

Outro sonho dos moradores é ver as ruas e travessas do bairro asfaltadas. Para o presidente Damião João de Almeida, “é muito importante para nós ter a presença aqui do vereador Chiquinho Telles, trazendo o seu apoio para que esta comunidade possa garantir mais qualidade de vida”.

O presidente da Associação busca também o empenho do parlamentar para conseguir a limpeza de uma área pública. “No lugar, pretendemos fazer uma horta comunitária, beneficiando desta forma todas as famílias”, esclareceu.

As ações realizadas nos bairros da Capital têm repercutido de forma positiva, com o início rápido dos serviços. “Recebemos muitos convites por parte de lideranças comunitárias para promover ações nos bairros. A medida do possível, vamos atender a todos, verificando pessoalmente as carências de nossa população”, disse o vereador.

