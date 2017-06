Gaeco e Choque fazem operação em presídio da Capital

O Gaeco e o Batalhão de Choque da Polícia Militar retornaram, hoje (16), ao complexo penitenciário, no Jardim Noroeste, cinco dias após deflagração da Operação Chip no IPCG. Na última segunda-feira (12), um agente penitenciário acabou preso.

Nas buscas de hoje ocorreram no Centro de Triagem Anízio Lima, na Rua Indianápolis, no Jardim Noroeste. Não foi confirmado pela polícia se a Operação é parte dos desdobramentos da Operação Chip. Pelo menos seis viaturas estiveram no local, sendo elas do Batalhão de Choque, Polícia Militar e carros descaracterizados do Gaeco.

Os militares do Choque deixaram o Centro, por volta das 11h, e cerca de uma hora depois os servidores do Gaeco saíram com um malote em mãos. Ninguém falou com a imprensa. Informações sobre as buscas de hoje (16) deverão ser divulgadas na próxima segunda-feira (19).

