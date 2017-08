A Operação denominada Antiviris deflagrada hoje (29) pelo Gaeco e que cumpriu diversos mandados no Detran/MS encerrou as atividades da operação.

O Detran/MS estava no Bloco 7 do Detran, que representa o setor de TI do referido órgão.

Os agentes do Gaeco deixaram o Detran/MS a poucos horas e levaram apreendidos documentos e estavam acompanhado do Gerson Tomi, diretor do Detran de TI.

O Gaeco tem, como objetivo de investigação contratos de informática celebrados entre o Poder Público.

