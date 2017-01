Gangues marcam confronto pela rede social

Enviado pela rede social marcando briga de gangues na tarde de ontem. Os jovens de 16 anos e quatro mulheres, iriam se encontrar para o confronto nas proximidades do Terminal Julio de Castilho.

As conversas foram monitoradas pela Guarda Municipal e Militar e descobriram os autores da briga. Antes do conflito, as três forças de segurança apreenderam os jovens.

Inquérito instalado como briga de Rua na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij)

A atuação conjunta entre a Guarda Municipal e as equipes do 1º BPM foram alinhadas em reunião realizada no dia 6 de janeiro.

Comentários